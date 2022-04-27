近年把事業重心移往大陸的男星劉畊宏，不僅在上海開設健身中心、咖啡廳，去年一家5口更移居上海，不過近來上海因為疫情封城，他也轉而在網路上直播健身，沒想到意外爆紅，短短1周就漲粉2千多萬，掀起「劉畊宏男女孩」風潮，不少人也開始跟著跳，但卻意外頻傳。

熱愛運動的劉畊宏，近來和老婆在家直播健身，沒想到卻意外爆紅，他自創的「毽子操」搭配好友周杰倫的歌曲《本草綱目》，迅速在網路掀起熱潮，不少「劉畊宏男女孩」都爭相在家跟著跳。

不過很多平常沒運動習慣的人，跳完都會造成運動傷害，還有粗心爸爸不小心把寶寶踢受傷，甚至有一名24歲女子，跳了2分鐘就送急診，據陸媒《福建衛生報》報導，這名女子跟風跳「毽子操」，但才跳2分鐘就去吃晚餐。

沒想到她睡前突然覺得下腹部不舒服，之後卻被痛醒，她趕緊到急診就醫，發現左側卵巢黃體破裂出血，還好緊急手術後無大礙。醫生表示因為她平時並無運動習慣，加上正值生理期，突然劇烈運動，才會導致黃體破裂。據悉她花了2300元人民幣，住院幾天才恢復。

劉畊宏靠健身操爆紅，抖音已破5千萬粉絲。(圖／取自劉畊宏抖音)

劉畊宏的直播健身操，因為找來老婆、岳母一起拍攝，對比他熱情活力的帶動跳，老婆在後面氣喘吁吁，反差十足的效果，讓他瞬間暴紅，加上之前三次烏龍禁播，話題不斷上熱搜，讓網友都忍不住想準時跟上直播。

而目前劉畊宏健身操直累計觀看人次超過1億，單場直播最高曾達到4476萬觀看、2億個贊，創下抖音直播最新紀錄，而他的抖音1周就漲粉2千多萬，目前已超過5千萬粉絲。