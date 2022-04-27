公廣集團風波不斷，公視資料庫遭刪除，華視接二連三播報錯誤之後，公視又出事了！公視台語台小編在臉書上教大家學台語「練痟話」，附圖疑似是調侃台北市長柯文哲。對此，國民黨立委林奕華直接在底下留言，「身為公廣集團的公視，現在直接變側翼了嗎？」

公視台語台小編突然在臉書上教民眾「練痟話」（胡說八道）的台語，附上一個漫畫疑似是要調侃柯文哲最近提出的「軟封城」，疑似是柯文哲的漫畫人物還說「封起來」。網友也相當敏銳，紛紛猜測貼文就是在諷刺柯文哲。

貼文也引來國民黨立委林奕華到底下留言，怒批「身為公廣集團的公視，現在直接變側翼了嗎？」

然而這不是第一次公視台語台小編發表政治性貼文，過去公視台語台小編也教台語「煏空」（事情敗露）調侃國民黨前立委陳學聖批判缺蛋事件；還有以諧音「韓極混」介紹地瓜粉，但實則暗酸前高雄市長韓國瑜等，屢次政治性貼文都引發爭議。