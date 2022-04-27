王彩樺把九天玄女哏帶進《黃金歲月》。（民視提供）

王彩樺把九天玄女哏帶進《黃金歲月》。（民視提供）

阿翰九天玄女風潮，吹進民視8點檔《黃金歲月》，昨晚(26日)播出王彩樺跟王中平接獲任務，要跟胡嘉愛一起幫富貴飯店直播銷售飯店住宿券，王彩樺也在直播前段，插入九天玄女的哏，讓不少觀眾捧腹大笑。王彩樺表示，因為跟阿翰合作過電影《大三元》，所以看到片段就印象深刻，想說直播可以玩一下，謝謝道具組馬上找到爆米花，讓他們現場玩一段。

片段一播出，本尊阿翰也發限時動態說「王彩樺筋骨好軟Q，橋段上了8點檔很誇張」，「一打開IG，超多人傳此片段給我，有本土劇陪廖麗芳好絕配」，也不忘謝謝王彩樺仙女，靈機一動加了此橋段。王彩樺透露拍攝當天，就想到直播可以精簡誇張來玩一下，但自己有一支眼鏡更像阿翰的廖麗芳，但放在家中，不然會更搞笑。搭檔的王中平說，當王彩樺說要即興這一橋段，他還認真看一下影片，要讓自己揣摩那個神韻，但自己笑點很低，要忍住不笑真的太難，直呼要得內傷了。

胡嘉愛表示在休息室對本的時候，王彩樺就覺得可以把一小段搬進直播裡，增添趣味，而且還準備出一大包爆米花，現場香味四溢，讓許多人都衝來吃一口，而且劇中是銷售富貴飯店的住宿券，差一點講成賣爆米花，但拍攝講求一次完成，所以捏著大腿忍著笑意，把整場戲完成，她說而且劇組也很認真，大家三兩下也把爆米花當消夜吃光，完全不浪費。