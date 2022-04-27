（日曜天地推出「上班族搶購會」，活動首日憑名片或識別證，即可入場搶購單件不到500元的名牌襯衫。圖／業者提供） 物價漲聲不斷，日曜天地OUTLET幫上班族省錢！為響應5/1勞動節，4/29~5/23推出「上班族搶購會」，活動首日只要憑名片或識別證，即可入場搶購單件不到500元的Carnival、SST＆C、G2000等十大名牌襯衫；來店消費還有機會抽到按摩椅、上班族療癒小物、母親節限定好禮！根據MOBILE01討論群調查發現，上班族常穿的白襯衫，約每三個月至半年需汰換一次！正值報稅季當前，而上班族襯衫又是不可少的必備單品，因此眾多上班族粉絲皆於官方粉絲團私訊，紛紛敲碗期待日曜天地OUTLET一年一度的「上班族搶購會」，指名要省荷包就趁這檔買起來！日曜天地表示，針對5月「上班族搶購會」祭出下殺二折起促銷，嚴選Carnival、SST＆C、G2000、JUN、TOP-DO及waltz與NAGASHIRO等上班族愛牌，要讓民眾買個過癮；尤其對職場新鮮人、伴郎來說是必敗首選，趁機搶購最划算！而上班族除了襯衫、西裝褲、西裝外套之正裝穿搭外，也能透過與Beneton、Sisely等休閒服飾搭配，展現出Smart Casual品味，讓正裝單品實現一衣多穿，發揮一周穿搭高CP值效力！此外，日曜天地OUTLET為犒賞上班族，實質付諸回饋行動，要讓上班族更有動力往前邁進！而「紓壓」正是上班族最需要且最重視的關鍵字之一，因此，日曜天地於4/29-5/23推出全館單筆消費滿3,000元，並加入官方line會員，即可參加TOKUYO紓壓按摩椅抽獎活動；6樓特賣會還推出眾多「上班族療癒小物」，陪伴民眾渡過上班時刻。