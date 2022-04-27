新冠肺炎疫情延燒，桃園市議員中，繼陳瑛、王仙蓮、楊家俍與劉勝全後，今晚再添1人確診，楊梅區國民黨籍議員涂權吉稍早宣布，他與一名助理快篩陽性，經PCR採檢後確診，為桃園市議會中第5位確診的議員。

涂權吉今晚發文表示，疫情發生後一直要求同仁遵守防疫規定，但如今疫情嚴峻，他周遭好友相繼確診，加上服務處同仁每日都接觸許多民眾，雖然都沒人出現症狀，但仍要求同仁自主快篩。

涂權吉說，快篩後發現他和助理小官結果都呈陽性，立刻前往醫院做PCR檢測，確診感染新冠肺炎，立即安排隔離事宜，至於服務處裡其他同仁雖然快篩陰性，但也先自主居隔，等待衛生局通知。

目前涂權吉服務處將暫時關閉，並立即全面清消，待後續符合防疫規定後，會再重新開放，這期間臉書及官方LINE皆持續運作提供服務。涂也呼籲民眾不必恐慌，落實防疫規定，避免被病毒找上門，他會努力恢復健康，盡快回到崗位。