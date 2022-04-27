導演鄧安寧早年以綜藝《連環泡》喜劇演員為人所知，後來則以執導才能在演藝圈發光；近日電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版開拍，但因片中演員楊銘威、王少偉接連確診，今(27日)導演鄧安寧也驗出PCR陽性，劇組表示將延後開拍。鄧安寧與資深歌手張小雯雖早已離婚，但兩人育有一女「鄧雨忱」，如今已出落得亭亭玉立，日前還曾被分享到PTT論壇表特版（Beauty），獲得了「零負評」的優質大推待遇。

電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》日前開拍，沒想到片中演員楊銘威、王少偉接連確診，原本劇組停拍1週；今(27日)又傳出導演鄧安寧確診（驗出PCR陽性），雖屬於無症狀患者，但劇組已發佈聲明表示將延後開拍。

鄧安寧的女兒鄧雨忱曾一同上《小明星大跟班》，父女還一同演舞台劇。（圖／取自鄧雨忱粉專）

日前有網友在PTT表特版分享美女，標題為：「[正妹] 導演鄧安寧女兒-鄧雨忱」，並寫道：「上週看舞台劇《蘭陵40》(本來不知道是誰) 有個女生飾演空服員跟鄧安寧對戲，事後鄧安寧介紹這是女兒鄧雨忱（2018年叫鄧雨晨）」，並附上父女倆一同上《小明星大跟班》的合照。

原PO還在簽名檔搞笑附上廣告台詞：「鄧安寧！你怎麼把臭襪子和內褲放在一起洗咧？」這原本是前妻張小雯對當時老公的甜蜜日常抱怨，不過兩人15年的婚姻已在2002年離異，然而共同生育的女兒鄧雨忱出落得亭亭玉立，超高顏值散發仙氣讓網友們看了瞪大眼睛。

鄉民難得一個噓也沒有給，「零負評」大讚：「有正耶」、「眼睛好看」、「哇靠，好像！」、「跟老爸有像」、「推 正又有氣質 而且不是整形臉」、「很舒服的好看」、「非常可以，很天然」、「漂亮」、「蠻像的 也蠻香的」、「有一點點點朴信惠的味道」、「跟爸爸很像，但也很好看」、「她偶爾會開實況打遊戲 我是從實況知道這人 真的蠻漂亮」、「想不到鄧安寧長頭髮這麼正」，狂刷一片好評。