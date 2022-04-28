馬來西亞疫情趨穩，政府今天宣布，5月1日起，擴大鬆綁防疫措施，包括戶外不再強制戴口罩、取消社交距離措施；完整接種的旅客出發前往馬國之前及抵境後，不再需要接受檢測。

綜合馬來西亞媒體報導，馬來西亞衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）今天舉行記者會宣布，5月1日起鬆綁多項防疫措施，包括取消社交距離措施；民眾在戶外可選擇不戴口罩，但在室內場所及搭乘大眾交通工具時，仍維持強制戴口罩的規定。

這波鬆綁措施包括已完整接種COVID-19疫苗者及12歲以下的兒童，出發前往馬來西亞之前及抵達馬國後，都不再需要接受檢測。尚未完整接種者在出發前往馬國的2天前必須接受PCR核酸檢測，且入境24小時內需在專人監督下接受檢測，也需隔離5天。

同時，自5月1日起，原本需隔離7天的確診者可於第4天在專人監督下完成自我檢測，若結果為陰性，即可結束隔離，若檢測結果是陽性，仍須隔離7天。

此外，自5月15日起，當地不再有禁止營業的行業名單，這代表夜店將獲准重新營業。

據馬國官方統計，馬來西亞昨天新增3361人確診，再添13起死亡病例，境內累計443萬6912起確診案例，3萬5520人病故。（編輯：高照芬）1110427