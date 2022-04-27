中央流行疫情指揮中心今(27日)日宣布，明(28日)起實施家用快篩試劑販售實名制，引發各界關注。民進黨立委高嘉瑜認為，若要與病毒共存，就要有便宜方便充足的快篩試劑，呼籲衛福部，放寬國外已取得歐盟或國際認證的便宜可靠的唾液快篩試劑進口，以及自用免稅優惠。

高嘉瑜今天(27日)在臉書表示：「要與病毒共存，就要有便宜方便充足的快篩試劑！」她指出，去年7月自己就收到在德國的台灣友人建議，請食藥署放寬快篩試劑的認證及准許自國外寄送回台。到目前為止，德國不分大人、小孩，幾乎每天快篩才出門，因為他們的快篩試劑一劑30元台幣，「而且是唾液快篩！」

高嘉瑜也說，疫情剛爆發時，因口罩取得不易，她也爭取放寬國外進口自用的口罩免稅，現在快篩試劑同樣供不應求而且價格高昂，希望衛福部能放寬讓國外已取得歐盟或國際認證的便宜可靠唾液快篩試劑進口，以及自用免稅優惠。

網友也留言回應，「誠心盼望民進黨高層能像高立委一樣，在防疫措施上多用點心、多為人民想想，不要超前部署到現在永遠都比國際慢半拍」、「贊成唾液快篩，期盼政府早日開放」、「民進黨妳最帶種，水哦」、「認同妳（帶種）苦民所苦」、「謝謝委員，我不想挖鼻子，而且好貴，廠商暴利」、「對於『類』政府能有什麼好的期待」。