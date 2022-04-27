在俄羅斯和美國在高度緊張之際，雙方竟完成了一次意想不到的囚犯交換，美國換得一名被莫斯科關押多年的陸戰隊老兵，而俄國換取在美國服刑的俄羅斯飛行員。2人被關押的原因是犯罪，不能稱為換俘。

美國釋放的俄國飛行員雅羅申科。(圖/Tass)

美聯社報導，俄羅斯交出被關押3年的美國前陸戰隊員里德（Trevor Reed），而美國則遣返了俄羅斯飛行員雅羅申科（Konstantin Yaroshenko）。30歲的里德是個火暴脾氣的德州小伙，他在2019 年夏天於俄國遊玩之際，因酒醉大聲喧嘩，被警方規勸時又襲警，後來被判處9年徒刑。

至於雅羅申科，他是被控參與國際販毒，在2010年於賴比瑞亞販毒被捕，並被引渡到美國後，美國以可卡因走私到美國，叛處20年刑期。美國司法部稱他為「一位經驗豐富的國際毒販」，賣出的可卡因以噸為計。

儘管里德獲釋，但是在俄羅斯仍有一些美國人仍被關押著，其中包括WNBA球星格林納(Brittney Griner)和密西根州企業安全主管、前陸戰隊員惠蘭(Paul Whelan)。