天氣逐漸炎熱，不少民眾紛紛打開冷氣、電風扇消暑，不過一名女網友表示，最近買了循環扇搭配冷氣使用，結果發現效果不如預期，甚至跟用一般電風扇差不多，因此疑惑循環扇的意義為何？對此，有內行網友解釋，循環扇的目的是為了將冷空氣捲入、把熱空氣吹散，所以應該對著牆面吹，才能達到效果。

一名女網友在PTT的WomenTalk板發文表示，最近買了一台循環扇搭配冷氣使用，卻發現效果跟用一般電風扇差不多，甚至認為一般電風扇可以吹到的角度更廣，讓她不禁好奇「這商品的意義是什麼？」

貼文一出，有網友表示，「朋友家看過他擺過一兩次，後來幾年下來，再也沒有看過」、「循環扇最令人不爽的是有夠難清」。也有人直言，「循環扇要放對地方才有用，要跟冷氣位置搭配」、「要放對位置才有用+1，這東西不是給你吹廣角的」。

此外，有內行網友回文指出，雖然循環扇的本質還是電風扇，但因為導風板和機殼的特殊設計，能讓循環扇吹出來的風類似消防水柱，呈現「螺旋柱狀」，使風能夠朝著單一方向集中發射，藉此將風帶到室內更深的角落。

他也提到，循環扇通常設計的較低矮，目的是為了將冷空氣捲入，並把熱空氣吹散，「當循環扇吹出來的風打到牆壁，風就會反射到其他牆面，最終回到扇葉後方再次捲入，藉此達到循環」，建議循環扇應對著牆面吹，才能得到效果。