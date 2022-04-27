廁所除了男女有別之外，其實還有其他標誌，一名網友在國道休息站上廁所時，看到門口有一個「彎月+星星」的標誌，好奇詢問這是什麼意思？正確答案曝光，原來一堆人都不知道，直呼長知識了！

這名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出一張女廁門口的照片，詢問大家這個標誌是什麼意思？從圖中可見，標誌上為藍色的星星和月亮，就掛在女廁標示的上方，不仔細看可能很多人都沒有發覺。

貼文曝光後引起一陣討論，網友紛紛猜測「日月神教啊」、「使用氣功專用」、「月光騎士經常來使用的」、「夜間廁所」、「土耳其專用」、「可以邊上廁所，邊看星星月亮」，也不少有人說是「伊斯蘭教的祈禱室」。

有內行網友解答，其實這是穆斯林友善廁所，由於穆斯林教認為，唯有透過水才能將身體徹底洗淨，因此他們上完廁所習慣用水洗，而不是使用衛生紙，因此有這個標誌代表馬桶旁有附沖水裝置；此外，根據全國宗教資訊網解釋，星月符號為清真寺的圓頂和尖塔頂端常見的建築裝飾，也是部分穆斯林國家國旗的主要符號。答案曝光後讓不少人直呼長知識了。