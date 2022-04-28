《正常發揮》

俄烏戰爭已經進入第3個月，當初開戰時，烏軍主力部隊很快就化整為零，俄羅斯到現在也沒有抓到並殲滅他們，讓俄烏戰爭陷入僵局。政治大學外交系副教授賴岳謙表示，烏克蘭的打法很怪，不像烏克蘭人，因此他推測，當時北約第一時間派有作戰經驗的指揮官進入烏克蘭，指揮烏克蘭正規軍作戰。

賴岳謙27日在中天政論節目《正常發揮》中表示，烏克蘭軍隊的打法真的不像烏克蘭人，他們很多戰略，看起來就像是大國的高階軍官、有經驗的軍官在指揮調度。也就是說，烏克蘭的打法會讓很多人感覺，是北約有作戰經驗的高階軍官在指導，或是直接指揮烏克蘭軍隊打仗。

賴岳謙推測，當時北約第一時間派有作戰經驗的指揮官進入烏克蘭，指揮烏克蘭正規軍作戰；從一個高階軍官的養成教育來看，北約有作戰經驗，但以烏克蘭的狀況，並不可能培養出有作戰經驗的高階軍官。

賴岳謙認為，目前一直傳出有北約高階軍官，甚至是中將，進入烏克蘭作戰，而烏克蘭軍隊的打法也很怪，並不像烏克蘭人的打法，因此，如果是北約早就把人派進烏克蘭，這就合理了，因這是北約水平的打法。