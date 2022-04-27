"Es gibt keinen Weg, das zu testen, bis wir es letztendlich versuchen." - Luke Aikins 🙏 pic.twitter.com/5DKUcqgsNW — Red Bull verleiht Flüüügel (@redbullGER) April 25, 2022

知名能量飲料商紅牛（Red Bull）24日舉辦了「飛行特技比賽」，兩位飛行員各自駕駛飛機，並嘗試在高空中做出「交換飛機」的表演，主辦方將挑戰視為一項航空創舉。可惜最後其中一架失控墜毀，所幸飛行員即時開啟降落傘安全著地。

根據NBC新聞報導，美國聯邦航空總署（FAA）目前正積極調查，關於週日在亞利桑那州（Arizona）舉辦堪稱「航空奇蹟」的飛行挑戰，由兩名紅牛（Red Bull）贊助的兄弟飛行員艾金斯（Luke Aikins）與法靈頓（Andy Farrington），兩人各開一架飛機，要嘗試在4,200公尺的半空中跳出機艙與對方「交換飛機」。從紅牛記錄下的影片可以看到，各自就定位後，兩人同時一躍而下，不到一分鐘的「空中飛人」過程，令現場觀眾看了膽戰心驚。

然而，這次挑戰以失敗收場，一人順利進入機艙，取得平衡後駕著飛機緩緩降落；另一人則未能順利觸及飛機，眼看機頭向下俯衝，飛行員即時打開降落傘，所幸安全落地，而那架無人操控的飛機也就任由它墜毀在一處空地中。

紅牛表示，「飛機本身附有自動駕駛系統，穩定飛行軌跡，並且還配有擾流板以及更大的輪子，如此一來能夠減緩下降速度。」由於本次活動並未獲得核准，美國聯邦航空總署（FAA）已經展開後續調查，FAA以「違反公共利益」為由，預計未來幾週將發表結論。

影片曝光後引來網友兩極評價，有人表示激動，直呼「太瘋狂了！」、「希望能再辦一次！不夠也有網友批評「飛行最高原則是安全，這已經不有趣了…」