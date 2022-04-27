劉畊宏去年帶著老婆王婉霏、3名子女移居上海，但上海正實施防疫封城，熱愛運動的他，隨即在家開啟「抖音健身房」直播，帶著網友一起跳自創「毽子操」，風靡兩岸三地，掀起一股運動熱潮。他在抖音的粉絲從700萬暴增到5118萬，每次開直播登上熱門榜，在網上出現大批「劉畊宏男孩和女孩」打卡跳操。

他自創的毽子操搭配好友周杰倫的夯曲〈本草綱目〉、〈公公偏頭痛〉、〈龍拳〉，深受網友喜愛，連星友們帶著小孩、家人在家熱跳，包括鍾麗緹、老公張倫碩和李若彤、應采兒及陳浩民一家，甚至連住在日本的福原愛也關注劉畊宏健身操影片。

福原愛日前大方分享居家簡單瘦身運動，鼓勵大家動起來。（摘自福原愛抖音）

福原愛笑說，劉畊宏的操課太難了，她還是來做個簡單的運動，「你們說我能不能和你們一樣成為『劉畊宏女孩』？」，熱情分享4項居家簡單瘦身運動，鼓勵大家一起變成苗條身材。鍾麗緹日前曬出與老公張倫碩及2個女兒一起在家中健身房跳毽子操的影片，4人互動默契十足，她正值青春期的2個女兒大方站在鏡頭前，女兒們遺傳鍾麗緹的亮眼外型、一雙長腿，母女3人合體跳操，十分吸睛。

大陸退役國家跳水隊奧運冠軍田亮與老婆葉一茜日前在家跳著〈本草綱目〉毽子操，愛妻的田亮笑說，「跟不上的總是我，茜茜永遠從容」，葉一茜從頭到尾都流暢又標準的跳著，相較田亮一起腳就慢了一拍，後面努力跟著節奏，最後他們邊跳邊甜蜜牽手，但專注挑操的2人手也沒牽成，反而跳起雙人毽子操，大方放閃。

田亮（左）與老婆日前在家跳著〈本草綱目〉毽子操，互動甜蜜放閃。（摘自抖音）

鍾麗緹（右）與老公、女兒近日在家一起跳毽子操。（摘自抖音）

應采兒曬出與兒子Jasper在家中跳〈本草綱目〉毽子操，母子倆活力滿滿、開心齊跳，應采兒起初發文時卻不小心把劉畊宏名字打錯，馬上更正道歉說：「不好意思劉教練，跳太累圈錯人。」劉畊宏隨即回覆：「很可愛啦。」

55歲的李若彤時常分享運動健身影片，最近也迷上跟著劉畊宏一同在家跳毽子操，她直說，「周末啦，一起甩掉高跟鞋踢個毽子吧」，只見她外型、身材至今維持良好，在家簡單穿著白色上衣、黑色褲子，直率的打赤腳站在家中地板上，展現標準動作的跳操，粉絲留言直誇：「身材保持的真好。」

劉畊宏每次跳操都搭配好友周杰倫的夯歌，如今爆紅，周杰倫的熱門歌曲也是一大主因，劉畊宏之前表示，事前有詢問過周杰倫是否能授權使用〈本草綱目〉？周杰倫力挺兄弟、一口答應，劉畊宏笑回：「那就不客氣了。」至於劉畊宏毽子操使用〈本草綱目〉會涉及版權問題？周杰倫所屬的「杰威爾音樂」表示：「沒有問題。我們公司跟抖音、快手等短視頻平台有授權合作。」