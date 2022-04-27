日本前桌球名將福原愛去年3月被拍到不倫橫濱男，同年7月正式與江宏傑離婚，卻遭橫濱男前妻指控是小三，鬧得相當難看；近日，有知情人士爆料福原愛為戰橫濱男前妻，向對方潑「被警察處份」的髒水；至於江宏傑，則默默獨自完成和福原愛離婚前的重要約定。

根據日媒《週刊女性PRIME》報導，橫濱男前妻表示福原愛並非是之前報導說的離婚後才跟前夫交往，未跟江宏傑分開就寫4封情書，且自稱「最喜歡A君（橫濱男）笑容的小愛」，向福原愛提出談判的要求，但遭拒絕，反而還被告恐嚇。

知情人士透露，福原愛除了交往時間點說謊，還曾跟《週刊文春》表示因被橫濱男前妻恐嚇而報案，對方因此被警告處分；不過負責該案的警方透露沒對橫濱男前妻處份，因為福原愛沒有提出受害申訴，已轉告雙方不要由本人直接溝通。

另外，業界相關人士也提到，江宏傑13日開的《ONWARD tt》桌球館，其實是和福原愛感情未破裂前許下的約定，原來2020年福原愛提出開桌球館的計畫，江宏傑得知後，覺得很不錯，且也能給台灣民眾享受桌球的樂趣，便著手規劃，未料隔年就鬧婚變，剩江宏傑一人完成夢想。