中華職棒不但場上球員熱血熱戰，場邊加油啦啦隊各個顏值高、身材火辣，攝影師也經常捕捉到穿著清涼的正妹球迷，日前就有一位中信兄弟迷妹「本壘奈」，被網友截圖到球衣大開的畫面辣爆全場；而本壘奈本身也是小有名氣的遊戲實況主，在IG擁有7.7萬粉絲，被神出來後近期人氣直線上升，但她今(27日)卻貼出哭臉說「龍象大戰取消了」，疫情延燒到職棒也被迫暫停，她則分享UU美照並羅列出復賽條件。

中華職棒（CPBL）中信兄弟本月23日在台中主場碰上統一獅，場上不僅上演精采逆轉勝，觀眾席也有吸睛畫面，有網友截圖到一位球迷球衣大開，裡面只穿深V小可愛，超胸畫面相當吸睛；有網友發現，這位超辣兄弟球迷其實在網路上小有名氣，她就是遊戲實況主「本壘奈」。

今(27)日的中信兄弟(象)VS味全龍賽事，本壘奈打算進場支持所喜愛的球隊，怎料疫情一路延燒到職棒賽場，原訂的賽程被迫暫時取消，讓她在IG發文用哭臉大嘆：「今天的龍象大戰取消了」，更表示「希望大家都能平安健康，康健出賽，健康看賽」；畫面中本壘奈從黃色改穿兄弟藍色球衣，襯托出她的雄偉UU及超深海溝，犯規到讓人直噴鼻血。

本壘奈沒有放棄看賽希望，仔細羅列了所有復賽條件：「1.教練、球員匡列人數較少時，比賽得恢復舉行。2.若匡列之教練或球員以一軍為主時，可由二軍教練或球員支援，使一軍賽事恢復進行。3.若二軍教練、球員因支援一軍，或二軍被匡列人數過多導致戰力不足時，則該隊二軍賽事將暫時停賽。4.若二軍可支援選手不足時，將視可支援之人數狀況決定一軍復賽時間。5.停賽之賽程安排，另召開球團代表會議討論後決定。」

本壘奈如此想進球場看球的死忠，也激起了網民們的熱血，眼冒愛心大力給她點讚：「好美的本壘奈」、「好漂亮」、「好仙」、「有夠美」、「短褲我也有買，只差沒練習衣」、「J個可以」、「可惜了啊」、「姊姊好漂亮～」，並期待與她同場看球的契機早日復歸。