雖然美國陸軍已宣布下一代班用武器（Next Generation Squad Weapons，NGSW）為SIG Sauer的XM5步槍和XM250自動武器，但軍事新聞網站「Military.com」指出，該軍種可能需要10年以上的時間才能完成換裝，因為其須先建立6.8公厘彈藥的大規模生產體制。

美國陸軍19日宣布，在經過27個月的嚴格評估和測試後，SIG Sauer擊敗另外2名競爭者德事隆系統（Textron Systems）與通用動力（General Dynamics），以6.8公厘的XM5和XM250贏得下一代班用武器標案。「Military.com」報導，美國陸軍將採購10萬7000把XM5和1.3萬挺XM250，取代服役多年的M4卡賓槍和M249班用機槍。

不過「Military.com」也指出，美國陸軍可能要花費10年、甚至更長的時間，才有辦法為所有步兵、騎兵斥侯（Cavalry Scout，即機械化偵察人員）、戰鬥工兵、醫護兵、前進觀察員、特戰部隊等第一線作戰單位換裝XM5和XM25，因為這是該軍種60多年來首度更換主要單兵武器的彈藥口徑。

美國陸軍自己的新大規模生產設施預計2026年啟用，在此之前將由SIG Sauer與承包商負責提供6.8公厘彈藥；該軍種官員表示，作戰單位會在相關設施啟用後「開始看到新武器」，但未提供具體計畫時程表。而電子技術、航空、情報、科學研究等非戰鬥單位，則尚無計畫換裝新武器。

可能受到上述原因影響，美國陸軍授予SIG Sauer的初始合約僅價值2040萬美元（約新台幣6億元），只會用來採購約40把新武器，並讓SIG Sauer準備好展開大規模量產作業。