《正常發揮》

俄烏開戰至今已超過兩個月，各種糧食不斷傳出漲價消息，烏克蘭和俄國的小麥出口量加起來佔全球約30%。甚至像是黎巴嫩80%小麥仰賴烏克蘭進口。前民進黨立委郭正亮指出，今年真正危機的是糧食問題，有人甚至預估年底難民可能會增加到2億人，還有部分難民可能會出現在亞洲地區。

郭正亮27日在中天政論節目《正常發揮》中表示，食用油為什麼漲最多？因為葵花子油80％都在烏克蘭，這是最現實的因素。另外，因為烏克蘭和俄羅斯都是糧食出口大國，兩個加起來效應就是如此，而且還沒到頭，還會再漲。

郭正亮接著表示，烏克蘭是很大的受害者，明年也會很慘，烏克蘭的小麥都在伊久姆，但伊久姆現在正在打仗，今年的小麥只收成三分之一，三分之一出口，就少掉了三分之二。烏克蘭的小麥占全世界產量的10％，本來要運到中東或北非，中東、北非現在缺糧，就只得跑去別的地方買，當然就帶動糧價上漲。

郭正亮指出，糧食問題是缺貨的問題，能源是不准買的問題，今年真正危機的是糧食問題，而糧食還有別的原因造成短缺，就是氣候變遷，比如旱災。有人估計已經增加7千萬名難民，年底可能會增加到2億人，還有部分難民可能會出現在亞洲地區。

郭正亮認為，印度還好今年大豐收，所以印度有可能會照顧孟加拉等國家，南亞也還好；比較嚴重的就是中東和非洲，像黎巴嫩80％的糧食都是從俄、烏進口。