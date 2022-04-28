受累於需求萎縮和市場競爭加劇，樂金顯示器（LG Display）第一季營業利益暴跌93％，降至380億韓元（約3,000萬美元），創2020年第二季以來新低紀錄，遠遠不及市場預期的1,820億韓元。該公司警告，面板價格可能進一步下跌。