樂金顯示器 第一季獲利暴跌逾九成 03:112022/04/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受累於需求萎縮和市場競爭加劇，樂金顯示器（LG Display）第一季營業利益暴跌93％，降至380億韓元（約3,000萬美元），創2020年第二季以來新低紀錄，遠遠不及市場預期的1,820億韓元。該公司警告，面板價格可能進一步下跌。 福特首季銷量萎縮 賓士逾5千勞工集體休假 美3月成屋銷售 創2年新低 #樂金顯示器 #億韓 #第一季獲利 #暴跌逾 #萎縮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 騰訊音樂2021年淨利衰退27％ 將赴港第二上市 11:422022/03/22 財經 俄央行救經濟 暗示再降息 04:102022/04/21 全球財經 《國際經濟》烏克蘭今年GDP IMF：最慘崩跌35% 11:182022/03/15 財經 《國際經濟》俄羅斯2月製造業活動萎縮 新訂單下滑 15:232022/03/01 財經 IIF警告 俄國恐外債違約 經濟萎縮至少10％ 04:102022/03/02 話題觀察 烏克蘭經濟 今年恐萎縮45％ 04:102022/04/12 全球財經 經濟制裁、企業出走 俄3月製造業PMI慘摔 04:102022/04/02 全球財經 俄羅斯3月製造業PMI 創22個月新低 22:002022/04/01 財經 戰事延燒 美歐俄經濟陪葬 04:102022/03/08 財經要聞 俄烏戰事延燒 標普估俄國今年經濟萎縮8.5％ 06:342022/03/30 財經 伊爾艾朗：Fed升息恐讓美經濟陷萎縮 06:342022/03/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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