美國疾病管制預防中心（CDC）最新報告顯示，美國染疫人口首次超過五成。根據美國全國血液調查，自疫情爆發以來，美國58％的人口與逾75％的兒童和青少年曾經染疫。年初Omicron在美國掀起新一波疫情，造成確診人數激增。