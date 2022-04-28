美國疾病管制預防中心（CDC）最新報告顯示，美國染疫人口首次超過五成。根據美國全國血液調查，自疫情爆發以來，美國58％的人口與逾75％的兒童和青少年曾經染疫。年初Omicron在美國掀起新一波疫情，造成確診人數激增。

中國版全球化揭幕
《國際社會》O毒跑得快 美國新冠染疫人口首度過半
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