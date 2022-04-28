美國染疫人口破五成 03:112022/04/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國疾病管制預防中心（CDC）最新報告顯示，美國染疫人口首次超過五成。根據美國全國血液調查，自疫情爆發以來，美國58％的人口與逾75％的兒童和青少年曾經染疫。年初Omicron在美國掀起新一波疫情，造成確診人數激增。 中國版全球化揭幕 《國際社會》O毒跑得快 美國新冠染疫人口首度過半 #全國 #美國 #染疫 #人口 #疾病管制 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣半導體牽動全球 美國務卿承諾助台自衛抗中 06:572022/04/27 國際 中國3月外資流失 創歷史新高 04:102022/04/27 產業財經 中華徵信所：美升息成本增 脆弱供應鏈成形 04:102022/04/27 財經焦點 東京疫情續趨緩 沖繩每10萬人新增染疫數仍居冠 21:002022/04/27 國際 台商對外投資 陸仍居首 04:102022/04/27 全球財經 毫不意外 美國空軍下一代預警機是波音E-7 16:552022/04/27 軍事 海納百川》美國忘了第一次世界大戰的教訓（武之璋） 10:522022/04/27 海納百川 張忠謀痛批在美生產浪費錢 日媒曝背後真正盤算 11:452022/04/27 財經 遠傳全國模範勞工獲總統接見 行政院長授獎 22:162022/04/27 財經 「北一女神」蔡瑞雪確診9天快篩轉陰 曝身體驚人變化 21:302022/04/27 娛樂 全國技能競賽北區賽勇奪6金2銀2銅 花蓮11生挺進全國賽 13:032022/04/27 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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