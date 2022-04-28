美國德州Sam Houston州立大學政治系教授翁履中。(記者呂佳蓉/攝)

俄羅斯在全球影響力已大不如前，為何美國一定在這次俄烏戰爭中削弱俄羅斯力量？美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中也說，美國有一些媒體已經在問，美國到底希望在這場戰爭中得到什麼？希望俄羅斯完全垮掉？還是希望幫助烏克蘭趕快恢復和平？

翁履中今（27）日在宅神朱學恒直播中披露，以現在的情資看起來，美方認為繼續幫助烏克蘭有可能對俄羅斯造成比較大的長期影響，可以把俄羅斯軍力一舉推到10～20年前的狀況。

至於俄羅斯會不會使用核武？翁履中分析，俄羅斯只要把核武當作威嚇作用，去打擊其他國家的信心，認為烏克蘭趕快恢復和平，別再搞了！萬一普丁瘋起來怎辦？只要讓一些國家覺得害怕，認為趕快和平，只要俄羅斯達到這種策略，美國就會有壓力。

翁履中直言，美國今年11月就有選舉，而在美國選舉就是一切。拜登必須在外交上拿出成績，所以表現地很強勢，讓美國民眾覺得他有能力處理好這件事情。接下來進入暑假後，美國國會期中選舉起跑，民主黨很需要得分，這是拜登的壓力。拜登的團隊一直認為外交的得分可以灌注到內政上，此策略已定，就是要打擊俄羅斯，強化美國世界霸主的地位以及拜登老而彌堅的形象。

不過翁履中懷疑此論點，因為美國民眾不太在乎外交成績，就算成為世界霸主，一般美國人民在超市看到價格上漲，還是會不爽，且共和黨川普砲火也猛，拜登外交策略很難加分。翁履中強調，拜登的策略能否幫到民主黨？難度真的蠻大的，總統支持度也一直沒起色！