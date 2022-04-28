外界近期關注金仁寶集團旗下金寶經營權之爭，戰場從公司內向外延燒，報紙半版廣告也淪為雙方戰場，有鑒於金寶公司近日刊登半版廣告為董事長許勝雄發聲、置入，今（28）日金寶股東在報紙刊登廣告嗆金寶許勝雄：上市櫃公司資金是具有公眾利益的資源，要登廣告就用自己的錢，不要花公司的！

金寶前總經理沈軾榮父親沈坤照 4 月 20 日以「沈爸爸回應金寶許董之聲明」，在報紙刊登半版大幅廣告，金寶表示，該聲明內容對金寶公司多所指摘，且已經損及公司信譽，因此4月26日同樣以半版廣告做出七點回應沈坤照。引發股東不滿許勝雄用公司資源買廣告，也在今（28）日刊登廣告回擊金寶許勝雄。

金寶許勝雄的案例並非第一例，去年東元經營權爭議時，也發生過雙方動用上市櫃公司資源於媒體刊登廣告，甚至東元電機、東安投資、光元實業發出聲明，要求「黃育仁先生拿自己的錢出來投資，才是正辦！」，足見，上市櫃公司的經營權大戰是金錢資源的戰爭，耗費不貲，如果動輒要上市櫃公司幫大股東買單，難怪會引發股東的不滿。

站在金寶十多萬股東立場，金寶是具有公眾利益的上市櫃公司，非一人一家所有。請許勝雄董事長別再以影武者的身分利用上市公司資金濫發廣告，如果要登，就用自己私人的資金！ 這種濫用公眾資金的行為，股東要求金管會、證期局、交易所應該立刻進行查核到底跟金寶財務業務有何關聯？如果為了私人利益而濫用上市公司資源，甚至是刑事背信的行為！要求許勝雄不要濫用金寶公司的資源，來幫自己鞏固經營權！