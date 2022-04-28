許多學生除了會依照個人興趣選科系，也會考量未來出路以及薪資待遇，有網友指出，陽明大學醫學系於2020年首創「醫師工程師組」，兼跨電資和醫學課程，讚嘆根本是「台灣史上最強的大學科系」，畢業後等於賺爆，引發網路熱烈討論，有人直言「中看不重用」、「可能會樣樣通但卻樣樣不精」。

原PO指出，近期發現陽明大學醫學系有個「醫師工程師組」，兼跨電資和醫學課程，畢業證書是醫學系，還附註電資專長，也可以補學分多一個電資的雙主修，更可以跟其他人去考醫師執照，根本強到爆，未來畢業就是任選，等著到醫院或科技廠賺爆。

網友看法兩極，有人認為，「會醫學又會code又會ic design，根本神」、「現在的人類越來越猛了，什麼都要會」，但也有人直言「醒醒吧，我看是兩邊都不會」、「感覺只會樣樣通但樣樣不精耶」、「以後要自己顧機台又要幫自己看病」、「正統醫生都不屑，照樣矮一截」、「現在要醫生律師組才賺吧」。

從陽明大學學校官網可見，醫師工程師組修業年限與一般醫學系相同，一樣是六年，前兩年學習電機、資訊等相關基礎課程，三四年級為醫學專有的 PBL (problem-based learning)課程，五六年級則是到醫院實習。同學要在大四下參加第一階段國考，並在大六通過第二階段國考才能取得醫師執照。