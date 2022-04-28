為解決沙鹿區市中心停車位一位難求的窘境，台中市政府斥資2.3億元，將沙鹿區光田醫院對面的平面停車場空間打造成一座舒適又環保的立體停車場，前年11月開工以來，主題結構進度穩定超前，本月7日舉行上梁典禮後，7層樓立體停車場已接近完成，預計8月底前正式完工亮相。

交通局長葉昭甫表示，台中市躍居全台第二大城，交通運輸與停車供給也努力跟上人口增加的速度；沙田路立體停車場緊臨商業和住宅用地，鄰近沙鹿車站、光田綜合醫院、公有零售市場，完工啟用後將提供居民更多停車空間，可有效緩解長久以來周邊停車位供給不足的問題，進一步促進周邊商圈發展。

沙田路停車場設計結合綠化、藝文特色，提升停車場在地意象。（圖／台中市政府提供）

沙田路立體停車場位在沙鹿區興安段30、31及26-1等三地號，兩側臨路，東西向縱長型；北臨四平街新平巷，西側與沙田路臨接，原本平面停車場僅47格汽車格，改建後成為地下1層、地上7層的立體停車場，共有186格汽車格及92格機車格。

建築師以現代化外觀為特色，來設計停車場立面造型，採自然透光，正面框架取沙田路、光田醫院的「田」字造型作為識別，提升停車場的在地意象，讓其融合人文藝術、文化風格和鄰近環境色調；並契合台中市智慧停車使用設計，同時設置公共藝術作品「樂遊」，突顯其場域功能且兼具美感，為現代人繁忙生活步調，注入樂活悠遊的閒適感。

沙田路停車場未來將提供186格汽車格及92格機車格，滿足周圍民眾停車需求。（圖／台中市政府提供）

葉昭甫指出，沙田路立體停車場是中央核可的前瞻計畫補助案件之一，整體建築設計呼應自然、環保概念，將地面層的綠帶空間往上與各樓層銜接、延伸至屋頂，提升整體建築綠化量，為周邊街廓環境提供一方綠洲，讓停車場也是一處與都市共融的呼吸空間。

交通局表示，近幾年市府積極興建停車場，擴增民眾停車空間，如正心立體停車場、豐原轉運中心暨立體停車場、舊社立體停車場、東榮等立體停車場興建中；大車站停車轉運中心順利決標，意味著台中門戶計畫向前邁進一步，未來台中大車站將銜接台中火車站、捷運藍線、捷運橘線以及國道及公路客運、市區公車等公共運輸系統，也提供許多停車位，滿足民眾停車轉乘需求。