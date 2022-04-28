83歲的江先生，近來活動易喘、心悸嚴重，就醫檢查發現有心房顫動，導致心肌擴大，心臟無法有效收縮輸出血液到全身。江先生希望能縮短手術時間，評估其腎功能正常，可以使用顯影劑進行手術，最後選擇以「冷凍消融球囊療法」治療，至今多年不再復發。

收治案例的臺大醫院心臟內科主治醫師劉言彬副教授解釋，冷凍消融球囊療法是利用經導管技術將球囊送到左心房，在左心房與肺靜脈接口處，用-75至-80度低溫製造病灶，讓左心房及肺靜脈間的電生理訊號阻斷，達到治療效果。

●中風機率5倍起跳 冷凍消融球囊治療時間較短

心房顫動會導致心臟快速無效跳動，發生率與年齡呈正比，中風風險是常人的5倍以上，老年人是心房顫動與中風的高風險族群。心房顫動一般能以抗心律不整藥物終身控制，或透過手術改善，包括冷凍消融球囊療法及傳統射頻電燒治療。

劉言彬醫師表示，經導管消融手術對定位要求相當精確，不允許病人在手術中有所移動，因此麻醉深度較深，時間也較久，但是對於共病多、年紀大的患者而言，麻醉及鎮定時間拉長也有風險。

雖然兩種手術效果大致相同，劉醫師提到，主要差異在於冷凍消融球囊手術時間較短，且球囊凍燒所產生的病灶與正常組織間界限分明，能避免電燒誤傷正常組織的風險，因此年紀大的病患，或不適合長時間深度麻醉的病患，適合選擇冷凍消融球囊治療。

●臺大邁入600例里程碑 醫：操作上手快

臺大醫院在志玲姐姐慈善基金會捐贈下，2015年引進冷凍消融儀， 2019年臺大新竹分院為了在地患者引入該設備，讓新竹的患者可以不用跑到台北，就近接受治療，今年臺大醫院共計將邁入600例手術的里程碑。

劉醫師補充，冷凍消融球囊雖然能有射頻電燒同程度的療效，但器材設計上，能讓操刀醫師更好學習上手，比起傳統射頻電燒而言，有助於讓更多醫師熟悉與掌握，因而讓更多患者受惠。

●腎功能差不適用 持續性心房顫動仍應以藥物為主

冷凍消融球囊導管雖然手術時間較短，但使用較多顯影劑，不適用於腎功能較差的患者。醫師表示，若是有持續性心房顫動的患者，如果發生的時間在一年之內，仍應積極地治療，回復正常心律。如果持續時間較久，建議以藥物作為一線治療，並與醫師充分溝通，選擇適合的介入治療術式。