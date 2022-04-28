星座運勢網站「星座巫師」分析，雙子座、雙魚座、獅子座在談戀愛時往往不懂得珍惜，等到分手才後悔莫及，但是戀人往往已經心灰意冷，難以挽回。
▍1.雙子座
雙子座喜歡追求新鮮感，面對許多事情總是三分鐘熱度，他們習慣憑著直覺和衝動來行動，面對愛情也是如此，剛開始兩個人還不熟悉的時候，無論什麼事都讓他們感到興奮，等到漸漸熟悉，他們就不再那麼用心經營感情，甚至會擺爛，然後等對方表達不滿時就順勢提出分手，但是因為一切的決定都沒有經過考慮，讓他們在分開後很容易感到後悔，但此時對方已經心灰意冷，難以挽回。
▍2.雙魚座
雙魚座太過戀愛腦，面對愛情時心思非常敏感細膩，常常感到患得患失，擔心對方不夠愛自己，只要開始起疑心，就顯得特別情緒化，用不理性的方式來引起對方的注意，剛開始對方可能還有耐心哄，久而久之也會感到疲倦，此時雙魚座很容易因為一時激動就提分手，等到對方因為心累而遠離的時候，才感到後悔莫及。
▍3.獅子座
獅子座個性比較強勢，談戀愛時也喜歡擺出高高在上的姿態，習慣用命令語氣指使對方做事，爭吵的時候就直接大發脾氣，不懂得理性溝通，他們控制慾又很強，常常帶給對方很大的壓力，時間久了就會讓戀人動了想分手的念頭，此時獅子座才會開始反省自己的所做所為，心中充滿後悔情緒，希望對方回到自己身邊。
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