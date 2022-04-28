歐洲如何因應能源動盪？

全球能源價格飆升，此時歐洲宣布將逐步擺脫對俄羅斯能源依賴，美國石油企業應是樂得增產才對，不過《紐約時報》（New York Times）指出，大多數美國石油企業並不急於現階段透過增產來獲得利益，因為他們擔心石油及天然氣價格很快就會下滑。

報導指出，自2021年12月以來，美國的石油生產只增加不到2%，相當於一天生產1180萬桶，這個數字遠低於2020年3月新冠疫情炸開前的1310萬桶紀錄。

美國政府預估，2022年美國的石油生產將上升至一天1200萬桶，2023年再增加至一天1300萬桶。

不過美國的石油增產幅度，仍不足以彌補歐洲一天向俄羅斯進口約400萬桶石油的缺口，《紐時》指出，美國能源公司的石油產量持平，至少這1、2年內不太可能大幅增加，如果歐洲停止進口俄羅斯石油及天然氣，這些能源缺口短期內不太可能由美國的燃料取代。

報導指出，美國石油產量不會大幅上升的最大原因是，美國能源公司及華爾街投資方不確定石油價格維持高位的時間，是否長到足以讓他們在鑽探大量新油井中獲利，尤其許多人還記得2年前石油價格突然暴跌，迫使企業裁員數千員工、關閉油井、甚至破產。

歐洲能擺脫俄羅斯天然氣嗎？

達拉斯聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Dallas）3月中對美國141間石油企業進行調查，針對為何不能增產原油，這些公司提到了缺工等理由，不過最顯而易見的原因是投資方不想要企業生產太多原油，擔心會加速終結高油價，約有60%的企業主管回答了這個原因。

這份調查也發現，油價必須維持在每桶約56美元，美國石油企業才能達到收支平衡，不過部分企業已經開始擔心，油價可能在年底時跌落至每桶50美元。

美國二疊紀盆地石油協會（Permian Basin Petroleum Association）總裁薛普（Ben Shepperd）解釋，石油公司會這麼害怕油價下跌，是因為新冠疫情導致油價暴跌的記憶太過深刻。

報導指出，其實不只美國，包括沙烏地阿拉伯等中東產油國，也都拒絕在俄羅斯入侵烏克蘭以後大幅增產原油。

美國石油企業及投資方也提及幾個未來可能導致油價快速下跌的因素，包括俄羅斯可能輸掉戰爭、新冠肺炎導致中國大陸再度封城、進而影響經濟及對能源的需求等。