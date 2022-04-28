買房是人生大事，動輒數百、數千萬的資金，除了要考量海砂屋、蟲害等重大瑕疵，還需擔心物件是否為凶宅。一名網友分享自己多年前買了一間房子，如今要出售才發現是凶宅，讓他氣得詢問是否還可向賣方索賠。網友看了則勸原PO別提告，反問「如果前屋主原價買回，你願意嗎？」、「如果我是屋主，應該會爽死」。

這名網友在臉書社團「買房知識家 買房賣房攏滴+」發文，他多年前以當時行情價買房，現在有意將房子出售，卻意外發現竟是一間凶宅，曾有租客輕生，「請問可以向前賣方索賠嗎？」

貼文一出，引發網友一番熱議，有人建議原PO提出告訴，「告他」、「鄰居口風真緊」、「提告，證據就會慢慢出現了」、「可以提出告訴」、「應該用告的」、「求償」。

有網友提醒，要看轉手是否超過五年，「超過五年就不能求償了」、「多年是幾年？民法365條瑕疵擔保自取得5年內得主張」、「住那麼多年，都沒事，而且民法上有時效問題，想索賠很困難的」、「看年限的請求權及追訴有所不同」。

另外，有內行人表示，倘若原PO提出告訴，前屋主以原價買回，依照近年房價高漲行情，反倒讓對方賺到，「前屋主一定很樂意現任屋主趕快把房子原價返還」、「你原價退屋，前屋主應該是秒收」、「多年前的原價，前任屋主應該樂意買回」、「如果我是屋主，我很樂意直接照原價收回」、「如果前屋主願意原價買回，你願意嗎」、「如果我是屋主，知道你找他，應該會爽死」。

依內政部函釋，凶宅的認定需要符合3個要點，其中包含兇殺或輕生死亡、發生地為專有部分、事件發生在賣方持產權期間，3大要素缺一不可，但凶宅中並不含病死、意外死亡、老死等自然死亡；此外，若兇殺、輕生發生於公共區域，如騎樓、中庭等公共設施等，亦不構成兇宅條件。

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