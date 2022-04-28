美股周二（26日）遭血洗，費城半導體慘跌一片，台積電27日重挫逾3%，終場收在526元，市值也較1月高點蒸發近4兆元，跌破14兆大關，同時亦跌出全球市值排名前10，位列第11位。最新排名曝光，牽動不少網友悲觀情緒「護國神山崩了」、「GG軟掉了」，但有人表示，台積電仍是全球數一數二的晶圓代工廠，不會因股價或市值而改變其領先地位，且市值也依然是亞洲第一。

受疫情延燒、俄烏戰火未歇及升息等多重因素影響，市場情緒愈趨保守。台積電27日股價跳水，27日以530元開出後，一度跌至527元，尾盤持續探低，終場收在526元，較1月高點已跌約23%；觀察籌碼面，外資已經連5日賣超台積電，合計賣超8萬2747張。

台積電歷經一輪下跌後，市值來到13.64兆元，根據全球企業市值排名27日資料顯示，原本排名第8的台積電，因股價重挫，排名下滑至第11名，被嬌生和聯合健康保險（UnitedHealth）超車；而同為半導體類股的輝達（Nvidia）則降至第12名。值得一提的是，即便如此，台積電仍為亞洲市值最高的企業，緊追其後的是第15名的騰訊和第21名的韓國三星。

全球市值最高企業前10大依序分別為蘋果、沙烏地阿美石油公司、微軟、Alphabet、亞馬遜、特斯拉、波克夏海瑟威、Meta，以及超車台積電的嬌生和聯合健康保險。

消息傳至PTT，掀起網友熱烈討論，不少網友悲觀表示，「風雨飄搖，護國神山」、「護國神山山崩了」、「GG軟掉了」、「山崩了」、「天上掉下來的菜刀？」、「說便宜的你自己趕快買先」、「蒸的丸子」。

但不少人表示，台積電無論市值多少，依舊是世界第一，股票和公司營運沒有太大關係，「股價跟公司營運又沒關係」、「你管它市值多少，世界第一就是世界第一」、「看留言一堆被套死的散戶在噴」、「第11名，看鄉民回應以為第100名了」、「市值依然是亞洲第一，海放三星和豐田」、「笑死，嘴人小蟲，結果還是亞洲最強」。