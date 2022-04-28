台鐵員工發起五一依法休假不加班，藉此表達工會對公司化的訴求，一名自稱台鐵員工的網友27日在Dcard論壇發文，指出行政院版草案中3大問題，是引發五一停駛的關鍵，引起網友們討論及支持，文章也登上Dcard當日熱門第一名。

一名台鐵員工在Dcard以「所以台鐵為什麼5/1要停駛啊」為題發文表示，很多民眾都不清楚台鐵員工的訴求，其實工會完全不反對公司化，甚至提出自己的版本與交通部協商，也點出不同意行政院版本的3大問題。

該員工指出，政府的版本就是不受現有法律規範，能將台鐵土地賣或租用給財團們，「美其名是清償台鐵債務，但大家都明白的，光一個南港調車場的都更就1000億，台鐵全台有多少這樣的土地呢？」台鐵公司以後還要和政府租用車站、軌道路線，形同一隻牛扒兩次皮。

第二個問題是，政院版提出台鐵公司化後將新增19位董事，「就連護國神山台積電都才10位而已，台鐵竟然需要19位，究竟是為什麼呢？」，疑有虛設董事酬庸肥貓之嫌。該員工也說，台鐵需要安全，但打開政院版的公司化草案，「裡面幾乎沒有針對安全來做規範，倒是董事會跟土地利用很清楚詳實」。

該員工強調，台鐵工會沒有不公司化、不輪班，員工也不會失去公務員身分，會冒著未來被清算、追究的風險出來抗爭，只是盼望能真改革，而不是讓台鐵淪為權勢的肥肉。