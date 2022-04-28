沒打方向燈右切還逼車 男下車嗆聲「忘拉手剎車」下秒GG

囂張下車嗆人結果超糗！1名網友日前在路上遭到惡意逼車，1名男子駕車隨意切換車道、差點撞上該網友的車，之後甚至在前方急煞，男子隨後下車作勢嗆聲打人，沒想到因忘拉手剎車，導致車子往前滑行好幾公尺，男子則狼狽地衝回車上，之後就開車離開，影片曝光引發熱議。

該網友在臉書「爆廢公社」發文表示，該輛車在第1次惡意右切時差點撞上他父親開的車，第2次又因為沒打方向盤，在變換車道快撞上，之後對方暴怒直接逼車又急煞在他父親車前，之後人就從車上下來、作勢要打人，結果沒想到疑似一時太過心急，忘記拉手剎車，下車後車子就直接往前滑動，男子才趕緊往回頭衝回車上。

影片中男子的轎車往前滑行好幾公尺，男子則狼狽地追上前，回到車內後趕緊拉上手剎車，之後就駕車離開，影片在曝光在網路上，原PO表示已將影片交給警方，分享在網路上希望其他網友多注意該名三寶。

其他網友紛紛留言「笑死！下車輸贏結果車跑掉，有夠落漆」、「連車子都覺得主人很丟臉先跑了，感覺這個司機好像醉了」、「紅了紅了，這個人絕對會爆紅很久」、「可以活到現在沒被處理也很厲害，把自己活成一個笑話」、「這老屁孩看起來好瘦弱，哪來的自信想打人？」