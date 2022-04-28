為了扳回黑海艦隊旗艦莫斯科號巡洋艦被炸毀沉沒的難堪局面，俄羅斯近日試射了新式的薩爾馬特（RS-28 Sarmat）重型洲際核導彈，不料才試射結束，著名的俄羅斯頂尖軍事研究院發生一場大火，傷亡與損失極為慘重。莫斯科盛傳這場神秘火災內情並不單純，可能是為因應普丁近來的大整肅行動所策劃的陰謀，俄羅斯軍方藉此毀滅長期以來的貪腐證據，甚至是對某些關鍵人物進行滅口行動。

據《俄新社》報導，這場火災發生於當地時間4月21日上午，地點是俄羅斯軍方火箭與太空船研究院，這個部門在俄羅斯的地位相當於美國的太空總署（NASA）與尖端國防承包商，主要負責火箭、太空船、導航、防空系統、導彈等研究，地點在莫斯科市郊的奧勃拉斯區內的科羅廖夫科學城。由於火災來勢兇猛，現場濃煙滾滾，研究大樓內許多人被迫跳樓逃生，當地緊急出動240名消防員與一架米-8直升機進行滅火，但大火一直到隔日早晨7時30分才完全撲滅。

莫斯科市郊的科羅廖夫科學城是前蘇聯與俄羅斯太空與軍事研究的重鎮，日前發生一場大火，官方隨即宣布失火原因是電網故障，在這種軍事重地電路問題會導致如此嚴重的火災，令人不敢相信。 （圖／俄羅斯旅遊網）

這次大火延燒長達20小時，災情極為慘重，失火面積達2500平方公尺、800平方公尺樓面坍塌，至少造成17人罹難、20人受傷，部份死者身份尚未確認，火災現場仍在進行清理。官方宣稱初步調查火災起因是「電路故障」，而在這種軍事重地，一場電線走火就能造成這麼大災情，確實令人難以想像。

俄羅斯對烏克蘭戰事連續失利，俄軍裝備與後勤窘態百出，普丁為此在內部掀起一場政治大整肅，清查政府與軍方高層的貪腐問題，外傳俄陸軍、海軍已有一批高層人員被聯邦安全局逮捕。（圖／美聯社）

不過，從俄羅斯當地傳出的消息稱，自對烏克蘭戰事連續失利，俄軍裝備與後勤窘態百出，俄總統普丁為此在內部掀起一場政治大整肅，清查政府與軍方高層的貪腐問題。俄羅斯陸軍、海軍已有一批高層人員被聯邦安全局逮捕，空天軍（俄羅斯將空軍與太空軍合組為空天軍）也正接受清查，在完成了薩爾馬特洲際導彈試射後，空天軍所屬的火箭與太空船研究院就發生大火，許多人認為這是一場人為的災情，目的是為湮滅貪腐或相關的證據。

俄羅斯最新試射的薩爾馬特洲際導彈號稱射程1.8萬公里、速度20.7馬赫，20分鐘可抵達美國，而且「無法攔截」，是一項可以毀滅世界的終極核武。現在連大陸的專家們都對此發出質疑。

據了解，薩爾馬特的原型是前蘇聯的撒旦洲際導彈，在當時的烏克蘭製造，蘇聯解體後，這些洲際導彈都要靠烏克蘭方面派人進行維護。俄烏交惡後，普丁一方面發動動武併吞克里米亞，一方面鼓動軍工業極發達的頓巴斯地區獨立，同時也要空天軍研發新一代洲際導彈。大約在2010年左右確定了薩爾馬特洲際導彈方案，但進度緩慢，一直到最近為震懾北約才公開試射。

俄羅斯幾年前就猛吹薩爾馬特核導彈如何神奇，包括：射程1.8萬公里、速度20.7馬赫，20分鐘可抵達美國，而且「無法攔截」，是一項可以毀滅世界的終極核武。俄方聲稱這次試射非常成功，但其試射的狀況也被北約偵測得清清楚楚，相較於以往，北約的反應只能用「冷淡」來形容。據外媒指出，俄方先前發匕首高超音速導彈攻擊烏軍地底彈藥庫時，也曾聲稱終端速度最高達10馬赫，但是所謂打擊地底藥庫只在地表上炸毀一個營房，沒有出現彈藥庫殉爆的跡象。甚至烏軍還公布一位烏克蘭農民拍攝到的匕首導彈飛行的照片，藉此嘲笑俄軍導彈根本達不到他們聲稱的10馬赫。

有些分析人士認為，俄空天軍在對烏戰表現與展示導彈威力上都洩了氣，必須在普丁的整肅行動中尋求自保，如果製造一場死無對證的火災，燒毀了大量關鍵檔案與事證人證，將能藉此阻撓俄聯邦安全局的調查。而此之前，已有2位俄羅斯天然氣產業寡頭突然死亡，目前尚未知是遭暗殺或是自殺，但是此事已透露出莫斯科政壇正充滿著極為肅殺的氣氛，未來可能還有更多的情況會洩露出來。

俄媒報導也提到，軍方火箭與太空船研究院滅火過程是由當地州長親自指揮，軍事檢察官已展開調查，顯見事態相當嚴重。外媒《動力》指出，該研究院業務涉及俄羅斯最高軍事機密，以及美國的隱形戰機、導彈、軍用發動機等各種尖端武器研究，火災中失去的研究資料與專家人員，對俄羅斯來說是一次災難性的損失。

俄羅斯這次入侵烏克蘭至今已超個一個月，戰事仍呈膠著狀態。普丁正因戰場失利在內部進行大整肅，莫斯科的政治情勢愈見複雜。圖為一名烏克蘭軍官（左）帶著被俘虜的俄羅斯士兵（右）讓媒體拍照。（圖／路透）

俄羅斯入侵烏克蘭已超過一個月，始終未見真正的起色，一些曾經極看好俄軍表現的大陸專家紛紛改口，用「拉胯」、「意外」甚至「丟人」來形容俄軍表現，透露出強烈的「恨鐵不成鋼」的怨氣。一場實力懸殊的戰爭讓俄軍武器裝備和戰鬥力成為全世界的笑談，俄羅斯超級軍事強權跌落凡間，勢必影響未來俄羅斯軍火在國際市場上的表現，有些買家可能已準備撤回訂單，這種情勢轉變對中國軍火出口而言將是個極大的利多。