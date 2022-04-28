為了扳回黑海艦隊旗艦莫斯科號巡洋艦被炸毀沉沒的難堪局面，俄羅斯近日試射了新式的薩爾馬特（RS-28 Sarmat）重型洲際核導彈，不料才試射結束，著名的俄羅斯頂尖軍事研究院發生一場大火，傷亡與損失極為慘重。莫斯科盛傳這場神秘火災內情並不單純，可能是為因應普丁近來的大整肅行動所策劃的陰謀，俄羅斯軍方藉此毀滅長期以來的貪腐證據，甚至是對某些關鍵人物進行滅口行動。
據《俄新社》報導，這場火災發生於當地時間4月21日上午，地點是俄羅斯軍方火箭與太空船研究院，這個部門在俄羅斯的地位相當於美國的太空總署（NASA）與尖端國防承包商，主要負責火箭、太空船、導航、防空系統、導彈等研究，地點在莫斯科市郊的奧勃拉斯區內的科羅廖夫科學城。由於火災來勢兇猛，現場濃煙滾滾，研究大樓內許多人被迫跳樓逃生，當地緊急出動240名消防員與一架米-8直升機進行滅火，但大火一直到隔日早晨7時30分才完全撲滅。
這次大火延燒長達20小時，災情極為慘重，失火面積達2500平方公尺、800平方公尺樓面坍塌，至少造成17人罹難、20人受傷，部份死者身份尚未確認，火災現場仍在進行清理。官方宣稱初步調查火災起因是「電路故障」，而在這種軍事重地，一場電線走火就能造成這麼大災情，確實令人難以想像。
不過，從俄羅斯當地傳出的消息稱，自對烏克蘭戰事連續失利，俄軍裝備與後勤窘態百出，俄總統普丁為此在內部掀起一場政治大整肅，清查政府與軍方高層的貪腐問題。俄羅斯陸軍、海軍已有一批高層人員被聯邦安全局逮捕，空天軍（俄羅斯將空軍與太空軍合組為空天軍）也正接受清查，在完成了薩爾馬特洲際導彈試射後，空天軍所屬的火箭與太空船研究院就發生大火，許多人認為這是一場人為的災情，目的是為湮滅貪腐或相關的證據。
據了解，薩爾馬特的原型是前蘇聯的撒旦洲際導彈，在當時的烏克蘭製造，蘇聯解體後，這些洲際導彈都要靠烏克蘭方面派人進行維護。俄烏交惡後，普丁一方面發動動武併吞克里米亞，一方面鼓動軍工業極發達的頓巴斯地區獨立，同時也要空天軍研發新一代洲際導彈。大約在2010年左右確定了薩爾馬特洲際導彈方案，但進度緩慢，一直到最近為震懾北約才公開試射。
俄羅斯幾年前就猛吹薩爾馬特核導彈如何神奇，包括：射程1.8萬公里、速度20.7馬赫，20分鐘可抵達美國，而且「無法攔截」，是一項可以毀滅世界的終極核武。俄方聲稱這次試射非常成功，但其試射的狀況也被北約偵測得清清楚楚，相較於以往，北約的反應只能用「冷淡」來形容。據外媒指出，俄方先前發匕首高超音速導彈攻擊烏軍地底彈藥庫時，也曾聲稱終端速度最高達10馬赫，但是所謂打擊地底藥庫只在地表上炸毀一個營房，沒有出現彈藥庫殉爆的跡象。甚至烏軍還公布一位烏克蘭農民拍攝到的匕首導彈飛行的照片，藉此嘲笑俄軍導彈根本達不到他們聲稱的10馬赫。
有些分析人士認為，俄空天軍在對烏戰表現與展示導彈威力上都洩了氣，必須在普丁的整肅行動中尋求自保，如果製造一場死無對證的火災，燒毀了大量關鍵檔案與事證人證，將能藉此阻撓俄聯邦安全局的調查。而此之前，已有2位俄羅斯天然氣產業寡頭突然死亡，目前尚未知是遭暗殺或是自殺，但是此事已透露出莫斯科政壇正充滿著極為肅殺的氣氛，未來可能還有更多的情況會洩露出來。
俄媒報導也提到，軍方火箭與太空船研究院滅火過程是由當地州長親自指揮，軍事檢察官已展開調查，顯見事態相當嚴重。外媒《動力》指出，該研究院業務涉及俄羅斯最高軍事機密，以及美國的隱形戰機、導彈、軍用發動機等各種尖端武器研究，火災中失去的研究資料與專家人員，對俄羅斯來說是一次災難性的損失。
俄羅斯入侵烏克蘭已超過一個月，始終未見真正的起色，一些曾經極看好俄軍表現的大陸專家紛紛改口，用「拉胯」、「意外」甚至「丟人」來形容俄軍表現，透露出強烈的「恨鐵不成鋼」的怨氣。一場實力懸殊的戰爭讓俄軍武器裝備和戰鬥力成為全世界的笑談，俄羅斯超級軍事強權跌落凡間，勢必影響未來俄羅斯軍火在國際市場上的表現，有些買家可能已準備撤回訂單，這種情勢轉變對中國軍火出口而言將是個極大的利多。
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