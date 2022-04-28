鄉下辦桌阿伯們的樂趣！網路上有網友分享影片，1名中年阿伯坐在流水席椅子上，與一旁辣妹玩起遊戲，男子先是臉埋進女子胸部裡轉動，接著就將口袋裡鈔票塞進女子胸部、內褲裡，女子之後還一屁股坐在男子下半身不斷震動，男子則頻頻塞錢進內褲裡，超嗨影片在網路上瘋傳。

影片中1名男子在流水席現場與1名穿著火辣的女子玩遊戲，只見女子將胸部往男子頭部靠，男子坐在椅子上雙手環抱女子，臉就埋在對方胸部裡不斷轉動，時間長達數10秒，之後男子就把鈔票往女子胸部塞，之後又在眾人起鬨下，他又掏出不少鈔票塞進女子內褲裡，放錢位置甚至靠近私密處，女子也大方掀起裙子。

阿伯與一旁辣妹玩遊戲，男子臉埋進女子胸部裡轉動，接著就將口袋裡鈔票塞進女子胸部、內褲裡，女子之後還一屁股坐在男子下半身不斷震動。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

阿伯與一旁辣妹玩遊戲，男子臉埋進女子胸部裡轉動，接著就將口袋裡鈔票塞進女子胸部、內褲裡，女子之後還一屁股坐在男子下半身不斷震動。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

影片後半部分男子仍持續掏錢往女子身上塞，左胸、右胸都塞不少紙鈔，主持人還在一旁喊「手在抖喔，不要緊張」，之後女子還轉過身將屁股對著男子，屁股在男子腿上上下左右搖動，男子隨後就在股溝處塞錢，女子則繼續磨蹭對方下半身；PO文者說該男子「把買肥料、農藥、機車加油的錢，全部都花光光了！」

其他網友紛紛留言「二十年前鄉下辦桌常常看到這情境」、「回去會被老ㄟ罵死」、「阿北的快樂就是這麼樸實無華又簡單」、「希望這不是最後畫面，因為有可能已經被老婆給埋了，當有機肥料」、「都不用種田了…今年的肥料錢都餵了女人」、「再下去連本票都要簽了」、「這應該是阿北結婚幾十年以來最開心的3分鐘吧」。