越南外交部宣布，應越南總理范明正（Pham Minh Chinh）邀請，日本首相岸田文雄將於4月30日、5月1日造訪越南。外界認為岸田這次出訪東南亞與歐洲，俄烏戰爭將是重要議題。

越南外交部27日晚間宣布岸田文雄即將到訪越南的訊息。越通社（VNA）報導，這是岸田文雄出訪東南亞與歐洲的一環，他將訪問印尼、越南、泰國、義大利和英國，期間與各國領袖對談，並於5月6日結束為期8天的訪問。

日媒先前分析，日本與嚴厲制裁俄羅斯的歐美國家合作，並希望東南亞加入制裁俄國的行列，然而東南亞不少國家跟俄羅斯之間關係密切，例如在東南亞國家協會（ASEAN）中，社會主義國家越南與寮國就跟俄羅斯的關係深厚。

聯合國大會4月7日針對是否暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格進行表決，結果以93票贊成、24票反對、58票棄權通過。越南跟寮國都反對這項決議。

分析指出，由於東南亞國家對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的表態很慎重，要建立日本所想像的「對俄包圍網」並非易事。

網路媒體越南快訊（VnExpress）回顧越日雙邊關係指出，岸田文雄另一身分是日越友好議員聯盟秘書長。

越南與日本於1973年建立外交關係，雙邊關係於2014年提升為「廣泛戰略夥伴」。

日本是越南最大的「政府開發援助」（ODA）供應國，也是越南第3大入境旅客來源國、越南的第4大貿易夥伴。

越日雙邊貿易額在2021年達到427億美元，日本投資越南累計總額為644億美元，僅次於韓國與新加坡。

岸田文雄2021年10月4日出任首相後，范明正於當年11月下旬訪問日本，成為岸田文雄上任後接待的第一位外國領袖。（編輯：陳彥鈞）1110428