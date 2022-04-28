聯合國（UN）秘書長古特瑞斯近日訪問莫斯科與俄羅斯總統蒲亭會談後，他在今天宣布抵達烏克蘭首都基輔。同時，烏克蘭國防部長警告，俄國集結軍隊要在烏國東部發動大規模攻勢。

古特瑞斯（Antonio Guterres）近日與蒲亭（Vladimir Putin）會談後，今天他在推特發文說：「我造訪莫斯科之後抵達烏克蘭。」古特瑞斯也將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）進行會談。

古特瑞斯還在推文提到：「我們會持續努力擴大人道支援，並確保平民撤離衝突地區。這場戰爭越早結束越好，為了烏克蘭、俄羅斯和全世界著想。」

另外，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）今天表示，基輔當局將面臨「極為艱難的數個星期」。

列茲尼科夫在臉書發布聲明指出：「未來數週會非常艱難。俄國已經集結軍力要在烏克蘭東部發動大規模攻勢。」（譯者：陳彥鈞）1110428