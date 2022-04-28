一個三歲小孩，喉嚨被割傷，在媽媽四肢遭到反綁、血淋淋與冰冷的屍體旁啜泣，試著安慰媽媽，同時又期待媽媽能醒過來安慰她。當時，她一定非常無助、困惑與恐懼！

我和珊蒂目前的寄養家庭、新社工及她的親戚談過，得知她有嚴重的睡眠問題，經常處於焦慮狀態，也愈來愈常受到驚嚇；她還會不時做白日夢，神遊時很難被叫醒，彷彿沒有意識，對外界沒有反應。有時候，珊蒂還會打人、突然發脾氣。

說蒂娜還有其他「怪異」的行為：不願意使用銀製餐具，她特別害怕刀子；她也不喝牛奶，甚至不敢看裝牛奶的瓶子；門鈴響時，她會像隻受到驚嚇的貓咪，馬上跑去躲起來，有時寄養父母要花個十幾、二十分鐘才找得到她。偶爾，她會躲在床底下、沙發後面或廚房水槽下方的櫥櫃，身體抽動著大哭。

珊蒂的壓力反應系統出現了過度反應。「失神」、刻意迴避問題、經常躲起來與特別害怕某些事物等症狀，都是她的大腦為了逃避創傷而形成的防衛反應。了解這些防衛的機制，才能幫助她與其他有類似問題的孩子。

人在出生後的每一天、每分每秒，大腦都在處理感官不斷接收到的訊號，甚至最初在子宮內也是如此。影像、聲音、觸感、氣味與味道──所有原始的感官資料都將進入大腦的低層部位，而大腦再將這些感覺層層分類，比對之前儲存的模式，最終做出反應（如果必要的話）。許多情況下，訊號的模式都是不斷重複、非常熟悉且安全的，這些模式符合的記憶模板也已經深植於大腦，因此基本上大腦不會注意它們。這種耐受力的形式稱為「習慣化」，我們會忽略尋常情況中熟悉的模式，因此不會記得生活中像是刷牙或穿衣服等日常瑣事。然而，當熟悉的模式在陌生的情境中出現，我們就會記得，例如你去露營，早上刷牙時看到日出，動人景象會使你記住這次特別經驗。情緒是情境的強烈標記，在這個例子中，日出帶來的愉悅是「刷牙」記憶模板裡不尋常的經驗，讓這次刷牙的記憶變得鮮明難忘。

同樣地，假如你刷牙時剛好發生地震，房子倒了，這個事件便可能永遠留在你心中，讓你在每次刷牙時感到不幸。負面情緒通常會比正面感覺更令人難忘，因為回想具威脅性的事物及盡量避免類似情況再度發生，大多是生存的關鍵。然而，這種聯想也可能成為創傷症狀的來源，以刷牙時房子倒塌的地震生還者而言，光是看到牙刷，恐懼便有可能一發不可收拾。

就珊蒂的情況來說，牛奶曾經是媽媽的照顧與營養的食物，如今成為從她的喉嚨滲出來的液體，也是躺在地上不動的媽媽「不喝」的東西；銀製的餐具不再是用來吃食物的工具，而是會殺人、傷人的可怕凶器；而一切悲劇的起始點──門鈴，每次一響起，就像在宣示凶手的到來。這些稀鬆平常的事物，都變成喚起可怕記憶的線索，讓珊蒂處於持續的恐懼狀態中，導致她上一刻還乖巧可人，下一刻就變得暴躁、不聽話，但這種看似不可預期的衝動行為其實是合理的──她的大腦在試著根據之前對外在世界的認知來保護她。

(本文摘自《遍體鱗傷長大的孩子，會自己恢復正常嗎？》/柿子文化)

【內容簡介】11個實用的守護建議，引導你去省思如何給予孩子關懷、陪伴、理解和傾聽，才能讓孩子健康成長，或協助他們從創傷中復原……&在精神與大腦的十字路口，遇見被傷痕餵養的靈魂……

不只了解和拯救身心受創的孩子，也為了療癒自己和教養出健康的小孩！

【作者簡介】布魯斯．D．培理（Bruce D. Perry）

醫學博士，為兒童創傷學院（位於德州休士頓的非營利組織）資深研究員，也是芝加哥西北大學芬伯格醫學院的兼任教授，發表過二百多篇期刊文章，並獲得許多專業獎項。他也曾擔任許多涉及兒童創傷之重大案件的顧問和專家證人，包括：哥倫拜爾高中校園大屠殺、奧克拉荷馬市爆炸案、韋科鎮大衛教派屠殺案……等等。

培理博士的臨床研究和實踐側重於兒童、青少年和成人創傷的長期影響，尤其是兒童心理健康和神經科學，希望讓更多人重視：創傷事件如何改變孩子們的大腦，並影響其人格和身心發展。

瑪亞．薩拉維茲（Maia Szalavitz）

為獲獎無數的神經科學記者。她與培理博士另外也共同寫作《為愛而生》一書。其他個人著作包含《堅不可摧的大腦》，以及《不計一切代價》。