【愛傳媒葉毓蘭專欄】近期每日確診人數持續攀高，不僅醫護、衛政人員辛苦，投入防疫第一線的警消同仁，也非常辛苦，縱使九成以上的警消都已施打三劑疫苗又能怎樣？

確診還是會確診，傳染力更是無法估計，政府說好的快篩國家隊至今產量為何，沒人清楚，不只民眾買不到，警察、消防人員也買不到。

4月27日在內政委員會質詢花敬群次長時表示，「以篩代隔」的政策，第一線員警根本無法配合，各地警察局完全沒有分配到快篩劑，目前也都是民間自發性堤共，地方派出所的快篩劑少到甚至要做到數量控管，僅有「因公務接觸」才能使用，內政部何時才能給予警消一個明確答案、指引，別再犧牲警消們的健康。

最後，我向花敬群次長表示，不僅快篩劑出現問題，疫調及電子圍籬更存在很多執行上的問題，中央地方各自為政，民眾困擾、公務員更是霧煞煞，人力的不足、疫情的失控以及各地防疫各自為政，警察同仁根本無力應對，如果指揮中心要繼續重點疫調，那請將疫調工作交由衛政機關負責，讓警察回歸專業。

作者為立委、前警大教授

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