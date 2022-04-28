去年上半年，台灣中南部面臨50多年來最大旱災，就連北部也岌岌可危，多座水庫乾涸見底，各縣市採取大規模限水措施，幸虧6月開始西南氣流、颱風接力，才得以解除警報，不過如今曾文水庫蓄水量再度下跌不到30%，也讓許多網友開始憂心，南部是否又要面臨缺水問題。

截至28日零點，台南曾文水庫蓄水量已跌破30%，來到29.9%、1.5億立方公尺，已呈現橙色警報，相較之下，北部、中部地區水庫仍豐沛，扣掉並非供應民生用水的石岡壩除外，幾乎都保持在90%以上。

曾文水庫蓄水量跌至29.9%，已呈現橙色警報。(圖／台灣水庫即時水情)

不少網友看到數據後，也開始擔憂：「曾文水庫蓄水跌好快」、「該不會會夏天過後南部又要缺水了吧」、「怎麼曾文剩下30%」、「南化水庫也不到60%了」、「跟北部差異也太巨大」。

對此南水局則表示相較於去年統計，南部地區各水庫集水區累積降雨量均高於近5年及歷年同期平均值，可穩定供應到7月底，不用過於擔心，但仍會以最謹慎態度對待，採取跨區域水源調度、控管各水源點出水量、加強灌溉節水及機動施作人工增雨。中央氣象局局長鄭明典也預告，將會在明天(29日)召開梅雨記者會，說明接下來的降雨變化。