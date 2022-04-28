快篩實名制今上路，採身分證尾數分流購買制度，而「身分證字號尾數雙數者」今天上午9點可優先去特約健保藥局選購，明天才輪到身分證尾數單數的人。另防疫指揮官陳時中提醒，快篩實名制雖認卡不認人，但還是要遵守一人一卡、一次買一份（5劑）的規定，不能一次拿多張卡片代購。而《中時新聞網》整理出快篩實名制要去哪裡買、要怎麼買等常見的6大問題供民眾參考。
一、快篩實名制什麼時候開賣？
快篩實名制今（28日）開賣，採身分證字號尾數單雙號分流，單數可在周一、三、五去健保特約藥局購買；雙數可在二、四、六去買；周日開放全民購買。
二、快篩實名制要去哪裡買呢？
全國4909家藥局與58個偏鄉地區的衛生所，民眾可至健保署、食藥署或藥師公會實名制快篩－販售地圖查詢。
三、快篩實名制一份要多少錢？
快篩實名制每份5劑共500元。
四、買快篩實名制要帶什麼嗎？
民眾要記得帶健保卡或居留證去買，但一張健保卡每輪只能限購一份。
五、哪些人應該使用家用快篩？
有症狀或是高風險者可快篩，另外曾經和確診者接觸或與確診者足跡重疊者，如果有症狀可直接去篩檢站或醫院PCR採檢，沒有症狀的人建議快篩。
六、哪些人可以去領公費快篩？
公費快篩必須經醫師評估才可發放，因此沒有當日掛號看診紀錄，或是沒有症狀的人，就不符合試劑發放資格。
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