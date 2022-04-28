誠美材(4960)表示，雖然面板景氣保守看待，但公司第二季訂單能見度沒問題，甚至有望優於上一季。對於面板景氣保守是否影響偏光片價格，誠美材認為，偏光片的價格敏感度沒有面板來的高，影響相對有限。

友達對第二季面板產業及公司營運釋出比今年初更保守的看法，加上面板價格大幅滑落，是否引發面板廠對偏光片砍價問題。誠美材指出，面板對價格敏感度高，但偏光片敏感度較低，現在偏光片價格仍然相對持穩。此外，雖然偏光片上游材料漲價，但在日圓、新台幣貶值下，評估影響性不大。

第二季訂單能見度沒有太大問題，但誠美材也指出，全球在通膨、升息、封城及戰爭影響下，終端需求疲弱，部分客戶也下修對第三季部分訂單需求，影響幅度約10％。

誠美材也持續擴大高階產品的出貨，車載產品下半年新增大陸、日本等客戶，下半年高階產品營收比重可達15％。

誠美材今年參加Touch Taiwan 2022，推出可搭載於全球超大幅寬顯示器「Gibbon Film」解決方案；元宇宙「AR/VR」輕薄高清解決方案；車用產品搭載「極致黑科技」、「蛾眼技術」；以及「廣視角柔膚膜」四大領域解決方案。

「精彩大螢幕，盡享大視界」誠美材料與全球大廠3M共同開發「Gibbon Film」，有效突破傳統偏光板幅寬的製作限制，利用光學轉向原理，成功開發超大幅寬吸收型與反射型的一體化偏光片，帶給面板持續放大的可能。「Gibbon Film」擁有卓越的能源效率，除了可提升20%以上的亮度之外，更能減少最高20％的能源耗損。透過與國際大廠3M共同開創綠色產品，誠美材將提供客戶下世代友善環境的綠色材料。

此外，2022年為元宇宙（Metaverse）的元年，誠美材展示進階光學膜與偏光板AR/VR應用模組，透過領先技術有效提高產品亮度、降低色偏程度以及優異的貼合控制能力，有助於AR/VR裝置節能、圖像清晰度及抑制鬼影產生面積，搭配上鏡組的折疊光路輕薄化，帶給消費者「身歷其境，世界因你而轉動」的感動。