晶圓代工廠聯電(2303)公告，決議斥資人民幣48.58億元（約新台幣214.97億元），向廈門金圓產業發展公司、福建省電子信息有限合夥取得持有的合資子公司廈門聯芯股權，將廈門聯芯納為100％全資子公司，預計將分3年分批完成交易。

聯電董事會2014年10月決議與廈門市政府及福建省電子信息集團簽訂參股協議書，合資成立子公司廈門聯芯，2015年3月動土興建12吋晶圓廠，於2016年11月開始量產，於當地提供28至90奈米的12吋晶圓專業代工服務，以追求集團進一步成長。

聯電對此分期注資人民幣82.8億元，將廈門聯芯納為旗下子公司，目前持股廈門聯芯69.95％。依雙方參股協議規定，在廈門聯芯成立7年後的2022年起，聯電將以加計固定收益方式，買回廈門金圓產業發展公司及福建省電子信息有限合夥的出資持股。

對此，聯電公告將透過轉增資人民幣41.16億元方式，間接向廈門金圓產業發展公司取得其所有廈門聯芯持股，並透過子公司和艦以人民幣7.42億元，向福建省電子信息有限合夥取得其所有廈門聯芯持股。

聯電表示，此次交易將斥資48.58億元取得30.05％廈門聯芯持股，將以60％、20％、20％比例，分3次在3年內完成交易，屆時廈門聯芯將成為聯電100％全資子公司。業界預期，此舉將使聯電可完全主導廈門聯芯營運，有助營運早日由虧轉盈。

據聯電財報揭露，廈門聯芯2021年稅後虧損23.68億元，虧損年減61.51％，2022年首季稅後淨利6.44億元，較去年第四季虧損0.42億元及同期虧損15.89億元大幅轉盈。聯電表示，廈門聯芯目前月產能2.75萬片，今年將擴產至3.2萬片，以28奈米以下製程為主。