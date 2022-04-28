由台北市進出口商業同業公會（IEAT）舉辦的第三屆「台灣跨境電商博覽會」，昨日登場，此次規模再度提升，全場四大展區集結八類服務商共37家廠商，開闢30場專業講座，預計2天將吸引近7,000參觀人次。

根據經濟部國際貿易局指出，2021年即便面臨疫情、美中貿易戰等衝擊，台灣出口總值仍達4465億美元，創下登上新高峰，年增29.4％，除了景氣復甦驅動需求轉強外，台灣企業積極透過跨境電商接觸國外買家，為企業拓寬海外業務管道、開發新市場，亦是出口重要動能之一。希望透過跨境電商博覽會的舉辦，能幫助更多中小企業搭上外貿新航線，開啟成長新曲線。

台北市進出口商業同業公會監事會召集人(涂)如肯認為，受疫情的推波助瀾，電商浪潮持續，未來幾年線上購物商機仍將急劇成長，但把商品放上網路就會賣的日子已不復存在，台灣企業若想踏入跨境電商，仍需要規劃一套完美的營運攻略，才能做出成績單，而跨境電商博覽會正提供此一絕佳平台，匯集上下游所有服務與資源，作為企業最強而有力的靠山。

邁入第三屆，博覽會參展商家數持續成長，IEAT全面搭接國內外跨境電商服務商，邀集全產業鏈上下游廠商共37家，擘劃出4大展區，以電商平台／官網電商兩大鏈路，串連代營運、數位行銷、金流、物流、檢驗、公會6大類型服務商，包括Amazon、阿里巴巴國際站、eBay、Newegg、蝦皮購物、PChomeSEA、露天跨境等國內外跨境電商平台、VISA、Global Payments、FedEx、UPS等國內外廠商前來參展，一次給予企業營運跨境電商所需要的所有資源。