藝人王少偉24日凌晨公布健保快易通app截圖表示自己確診，目前居家隔離中，但已經過了4天他卻透露，自己還沒收到確診隔離通知簡訊，便PO文問網友有確診朋友是醬(這樣)嗎?

王少偉17日出席《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版開鏡儀式，之後24日也確診新冠並自嘲「這波流行我趕上了」，但他確診後完全沒有什麼Omicron的症狀，似乎只有確診前三天打疫苗後頭漲的不適反應，但仍不確定是否與疫苗有關，不過，王少偉也強調，現在居家隔離中人沒有不舒服，也感謝四面八方的關懷甚至物資。

但過了4日王少偉卻在昨（27）日在IG限動轉PO饒舌歌手呂士軒收到隔離通知，表示自己染疫4天以來，都沒有收到通知簡訊，他並相當擔心寫到「是不是要收到這簡訊，關懷單位才會給你防疫包，及協助居隔？」崩潰問確診朋友是否有人跟自己有同樣的狀況，最後還標記衛生局求救「I need help（我需要幫助）。」

王少偉仍未收到居家隔離單。（圖/王少偉IG）

對此，此狀況在藝人余秉諺也曾發生過，根據《TVBS新聞網》報導，余秉諺25日受訪提及自己隔離了4天，卻仍未收到居家隔離單，反倒是被列為密切接觸者的太太先拿到了，不免有些困惑。對此，新北衛生局則表示，以往確診通報流程都是醫院傳到衛生局，再到中央疾管署，所以會有2天時間差，未來將簡化流程，更迅速提供關懷。