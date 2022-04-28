大陸「國防部發布」微信公眾號28日消息，伊朗總統萊希27日在德黑蘭會見到訪的中國國務委員兼國防部長魏鳳和。萊希希望雙方進一步拓展合作領域，加強包括軍事領域在內的全方位合作。魏鳳和說，中國軍隊願與伊方保持戰略溝通、用好合作機制、推進務實合作，推動兩軍關係向更高水準發展。

萊希說，伊中兩國患難與共，在國際事務中立場相近、相互支持。伊方反對單邊主義、霸權主義和外部干涉，堅定支持中方維護核心利益，感謝中方長期以來在伊困難時期給予的支持和幫助，希望雙方進一步拓展合作領域，加強包括軍事領域在內的全方位合作。

魏鳳和說，中伊同為文明古國，傳統友誼歷久彌堅。去年以來，習近平主席和萊希總統互通電話、互致信函，引領兩國全面戰略夥伴關係取得新進展。此訪是當前國際局勢動盪不安背景下的重要訪問，體現了中伊兩國關係的重要，體現了相互堅定支持和攜手共進。中方堅定支持伊方維護國家主權和民族尊嚴，願與伊方團結協作，應對各種風險挑戰，維護雙方共同利益，共同維護地區與世界的和平穩定。近年來，中伊兩軍合作領域不斷拓展，中國軍隊願與伊方保持戰略溝通、用好合作機制、推進務實合作，推動兩軍關係向更高水準發展。

同日，伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里會見魏鳳和，伊朗國防部長阿什蒂亞尼為魏鳳和舉行歡迎儀式，並進行正式會談。會談會見中，雙方就國際地區安全形勢以及伊核問題、烏克蘭局勢等深入交換意見，並就兩軍高層加強戰略溝通，深化軍兵種交流、聯演聯訓、人員培訓等務實合作達成多項共識。