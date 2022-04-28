先前興達電廠事故導致全台大停電，這樣的狀況在近6年內已發生5次，加上其它大大小小的停電、跳電事故，引發民眾不滿。戰鬥力強、也有藍營「女戰神」之稱的國民黨立委鄭麗文發現，不論是所謂的饋線跳脫或是小動物入侵，大部分停、跳電發生的時間都在下午缺少光電後，質疑台電是否藉由跳電停電、降載減壓掩蓋缺電的事實。

鄭麗文在臉書表示，因為本土疫情擴大的關係，居家隔離人數大增，加上學校停課改採線上教學、企業分流在家上班等，導致用電量大增，電力備轉容量率在26日晚間一度僅剩2％，27日白天也僅剩8％，讓台電內部人員坦言「本周恐怕很難過」。

鄭麗文指出，26日用電緊張時，當晚南港地區發生停電，原因是「饋線分歧跳脫」，讓她質疑「全台停電只有饋線跳脫、小動物入侵這兩個理由嗎？還是其實台灣電力不夠，所以趕快隨機一個地區停電，才不會再次釀成全台大停電？」

鄭麗文表示，停電、跳電問題從冬天到現在都無法改善，原因幾乎都是小動物入侵或饋線跳脫，且她還發現停、跳電發生的時間大多都在下午之後，「是不是台灣的電力其實早就已經缺乏？加上太陽又下山，缺少光電挹注，台電只好藉由跳電停電、降載減壓來掩蓋缺電的事實？否則為什麼太陽一下山，電力備轉率會降低這麼多？」

鄭麗文說，蔡政府持續視而不見台灣電力問題，每當遇見停電就用不缺電來迴避能源政策的失衡、電力供應不穩的過失，怒批「就算可以推卸責任於一時，但一定掩蓋不了停電的狀況，而這些頻繁停電的事實也將會證明，台灣究竟缺不缺電！」