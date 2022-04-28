台灣時間今天凌晨歐冠4強賽繼續開踢，由另一組利物浦對決比利亞雷亞爾，最終利物浦以2：0拿下首回合勝利，此戰比利亞雷亞爾球員艾斯圖皮尼昂(Pervis Estupiñán)製造烏龍球，他在防守對方傳球時出腳攔截，但球卻仍往球門方向飛行，門將輕拍到球還是入網，比利亞雷亞爾痛失重要一球。

⏰ RESULT ⏰



Liverpool in control.



🔴 Estupiñán own goal and Mané effort secures home win

🟡 Villarreal suffer first defeat in 6 Champions League games



🤔 Who impressed you most? #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2022

歐冠4強由曼城、皇馬、利物浦、比利亞雷亞爾出線，昨天先進行曼城對皇馬首回合比賽，終場曼城以4：3拔得頭籌，今天則由利物浦對決比利亞雷亞爾。比賽第53分鐘場上出現烏龍球，利物浦球員在禁區外做出配合，韓德森(Jordan Henderson)殺入禁區右側試圖傳中，不過比利亞雷亞爾球員艾斯圖皮尼昂出腳卻造成意外。

這球韓德森試圖傳球給更靠近門前的隊友，不過因著艾斯圖皮尼昂出腳阻斷改變行徑軌跡，球直接往球門飛去，門將魯利(Gerónimo Rulli)急忙伸手擋下，但球還是順著他的手進入球網，最後判定為艾斯圖皮尼昂的烏龍球，比利亞雷亞爾讓對手率先取得1：0領先，士氣大大挫敗，而且接著他們整場都沒進球。

比賽第55分鐘利物浦趁勝追擊，「埃及梅西」薩拉(Mohamed Salah)在禁區大展身手，在對方多名球員防守下硬是將球直傳給門前隊友馬內(Sadio Mane)，接著馬內穿越人群接球時已無人防守，在門將魯利面前射門入網，利物浦2分鐘內就攻進2球，取得2：0領先，第64分鐘狄亞茲(Luis Diaz)本來有機會再下一城，但因越位無效。

That nutmeg assist from Mohamed Salah



🇪🇬👑pic.twitter.com/n6ErEqWe87 — M.Salah11 (@fcsalah11) April 27, 2022

終場利物浦以2：0擊退比利亞雷亞爾拿下首回合勝利，此戰利物浦射門次數19次、射正5次，控球率達74%、傳球成功率88%，吞下1張黃牌，反觀比利亞雷亞爾狀況低迷，全場只有1次射門，控球率26%、傳球成功率66%，吞下2張黃牌，接下來雙方將在台灣時間5月4日凌晨三點進行第二回合賽事，比利亞雷亞爾得快點提請勁了。