詐騙手法再出新？高雄一名男子在網路結識一名女網友，雙方雖從未見過面，但是女網友屢屢秀出自己的網美照片，並時常噓寒問暖，讓男子甚是喜歡，透過網路聊天的方式建立情感，兩人也以夫妻相稱。對方見時機成熟，要求男子幫忙到超商領取包裹並代墊款項，男子有所遲疑，便以跳愛河尋短相逼。男子無奈報警協尋女子下落，經警抽絲剝繭了解事發經過後，終於拆穿騙局。

鼓山分局於26日下午3點23分獲報，在鼓山區河西一路有女子要跳河，轄區龍華所及鼓山所分別派員到場找尋，但沿著愛河畔卻都沒有看見任何異狀。報案的溫姓男子(25歲)與友人隨後到場，表示接到女網友的訊息表示要跳河自殺，已經在愛河沿線找了好久，又聯繫不上才會報警協助。

詐騙集團利用網路截取正妹照片，愛情詐騙男網友求「不幫領包就跳河」，警方拆穿騙局。(警方提供)

員警細問之下才知道，溫男在4月初透過網路認識了一名自稱「小雅」的女子，兩人透過Line訊息互相取暖、相談甚歡，感情迅速加溫，近日來甚至以〝老公〞、〝老婆〞互稱。當天接到女網友的訊息，要求溫男幫忙到超商提領要價新臺幣8888元的包裹，溫男追問原因時，「小雅」立即以死相逼，宣稱要跳愛河尋短，員警察看手機訊息發現對方所顯示的畫面並非在愛河，疑似在網路截取西子灣鄰近高雄港的圖像，戳破對方謊言，並叮嚀溫男千萬別上當。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，網路交友要謹慎，對於網友不尋常的要求務必再三確認，如有需要可撥打165、110或向當地派出所尋求協助，避免受騙。