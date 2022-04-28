國民黨台北市議員羅智強昨日（27）深夜表示，他去打了第三劑莫德納疫苗，回來後全身痠痛、無精打采，希望隔天身體能沒問題。此消息引發熱議，超過萬名網友按讚，並紛紛留言「加油」等語，一起為羅集氣、鼓勵，期望羅能撐過疫苗不適期，繼續為民喉舌。

羅智強昨晚10時許在臉書發文，寫道：「昨天抽空去打了第三劑莫德納，今天全身有些痠痛，有點沒精打采的，希望明天就沒問題了。」從羅隨文刊出的疫苗小黃卡照片可見，他前兩劑打的是BNT疫苗，第三劑則混打莫德納疫苗。

此文發出後獲得超過1.1萬個讚、逾550則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「加油！」「羅議員加油！」「戰神加油，要挺住」、「一定要撐過去，繼續為我們伸張正義」、「不要被打倒，身體好了要繼續為民喉舌」。

也有網友表示：「我第三劑也打了莫德納……痛苦到不行，發燒，、全身痠痛」、「跟強哥三劑的組合一樣，隔天會最難受，要頂住」、「莫得納，打完頭暈、淋巴腫、疲勞」、「放心，再酸都沒比酸言酸語的人酸，再痛都沒比自己人背後插一刀痛」。