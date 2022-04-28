5、6月進入梅雨季，而梅雨季的第一道鋒面周日報到，氣象達人彭啟明表示，周日鋒面接近及東北風影響，加上南海水氣北上，周日到下周三都是全台有雨的天氣，周日、下周一留意午後雷陣雨及大量降雨，同時周日起氣溫下滑，北部降到17至20度，與今天30度以上相比，驟降13度，感受濕涼，直到下周四回溫。

彭啟明今早在臉書表示，今天仍是初夏的天氣，各地中午前後炎熱，中午高溫30度以上，南部可以達33至35度。水氣比昨天減少一點，午後陣雨的機會略降低一些，類似的天氣將持續到周五（29日）上半天。

彭啟明說，周五（29日）下半天開始，北方有道鋒面掠過台灣北方海面，台灣北部逐步轉為偏東北風，不過這波東北風不太強，周五到周六北部略降2、3度，約28度，仍偏熱，同時天氣略轉不穩定，周五下半天到周六有局部短暫陣雨。

彭啟明表示，周日（5月1日）梅雨季的首波鋒面接近及東北風增強，加上南海水氣北上，台灣附近水氣增多，周日、下周一（5月1、2日）兩天大氣較不穩定，全台有雨，溫度也略下滑，還不到冷的程度，但和今明兩天夏天的型態很不相同，北部降到 17至20度，濕涼有雨的感覺，中南部20至29度，偶有陣雨。下周二、三將會延續，但降雨可能略少一些，要到下周四（5月5日）才會回到初夏炎熱的天氣，也就是說五一連假3天都是容易有雨的天氣。

彭啟明提醒，每年五月進入汛期，常常會有嚴重的極端降雨事件、午後雷陣雨，配合劇烈的閃電對流，加上冰雹，10分鐘的雨量可能都到2、30毫米，時雨量破百毫米，雖然只有幾個小時而已，但這種降雨落在任何地方都幾乎會造成積淹水，須小心。