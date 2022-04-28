大陸央視新聞用戶端 28日報導，中國人民銀行文昌市支行表示，在中國人民銀行海口中心支行指導下，中國人民銀行文昌市支行、文昌市財政局、文昌市氣象局、交通銀行文昌支行通力協作，26日順利從國庫將100萬元人民幣財政實撥資金，轉至文昌市氣象局數位人民幣對公錢包，實現大陸首單數位人民幣財政實撥資金業務在文昌落地。

據瞭解，近日，人民銀行文昌市支行在獲悉文昌市財政局對文昌市氣象局的工作經費撥付計畫後，組織交通銀行文昌支行，對接文昌市氣象局開立了數位人民幣對公錢包。文昌市財政局在財政預算一體化系統中完成對收款單位的數位人民幣對公錢包設置，並將資金支付令發送到人民銀行國庫業務系統。

人民銀行國庫收到資金支付令並核驗相應紙質票據後，將資金撥付至文昌市氣象局的數位人民幣對公錢包，實現了從財政發送支付令到人民銀行國庫、國庫資金直接投放數位人民幣的全流程自動處理。

數位人民幣財政實撥資金成功，也標誌著海南率先實現了數位人民幣從國庫入庫到出庫、從收入到支出的全覆蓋，為推廣數位人民幣提供了強大的動力。